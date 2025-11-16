В Улан-Удэ трое мальчиков отравились угарным газом при пожаре

Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС Фото: МЧС республики Бурятия

В Улан-Удэ на проспекте Строителей произошел пожар в квартире. Из горящего помещения были спасены три мальчика в возрасте 12, четырех и 1,5 лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения доставлены в больницу. Об этом сообщает управление МЧС России по Бурятии.

«Трое детей с признаками отравления угарным газом доставлены в медучреждение», — сообщили в ведомстве. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 10 квадратных метров.

В тушении участвовали 26 человек и восемь единиц техники. «Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — отметили в пресс-службе ведомства.

