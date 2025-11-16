Секс-компромат на Трампа дошел до Конгресса США

По словам Гарсии, пока точно нельзя интерпретировать послание, в котором затрагивается интимный момент, связанный с Трампом Фото: Official White House / Tia Dufour

Член палаты представителей США Роберт Гарсия выразил интерес к переписке финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком. В центре внимания — утверждения о наличии секс-компромата на главу Белого дома Дональда Трампа в руках президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Advocate.

Ранее портал Newsweek опубликовал информацию о том, что в 2018 году в переписке с финансистом брат Джеффри Эпштейна затронул тему предполагаемого участия Трампа в интимных действиях с лицом, известным как Бубба. В письме от 21 марта Марк Эпштейн обращался к брату с просьбой выяснить у Стива Бэннона, бывшего советника президента США, располагает ли Владимир Путин видеоматериалами, подтверждающими эти сведения. По словам Гарсиа, Комитет по надзору Палаты представителей США, который ранее обнародовал обширный архив писем финансиста, в настоящее время не располагает достаточным объемом информации для однозначной трактовки содержащегося в послании сообщения.

«Мы, конечно, не совсем уверены, о чем идет речь. Так это шутка? Не шутка? О ком он говорит? Мы не знаем», — сказал Гарсия в интервью изданию The Advocate. Он также отметил, что записи, которых нет в распоряжении Министерства юстиции, имеют большое значение для анализа уже собранных комитетом электронных писем и показаний.

