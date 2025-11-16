В аэропорту Уфы ранее были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Уфе из-за приостановки работы воздушной гавани 22 рейса в настоящее время задерживаются на прилет и вылет. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта.

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — ЧЕЛЯБИНСК. Номер рейса А4 6021 авиакомпании „Азимут“ задерживается», — сказано в сообщении. Данная информация опубликована на сайте аэропорта столицы Башкирии.

На момент публикации новости, помимо этого, задерживаются рейсы из Москвы (Внуково) в Челябинск, Москвы (Шереметьево) в Челябинск, из Сургута в Екатеринбург (Кольцово), Нижневартовска в Екатеринбург (Кольцово) с пересадкой в Уфе, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Нового Уренгоя, прибывающие в столицу Башкирии. На вылет из Уфы задерживаются самолеты, летящие в Сургут, Новый Уренгой, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Продолжение после рекламы

Часть рейсов, которая задерживается на прилет в аэропорт Уфы Фото: скрин данных онлайн-табло аэропорта Уфы