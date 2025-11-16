Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В столице Башкирии массовая задержка рейсов на фоне закрытия аэропорта. Скрин

В Уфе задерживаются больше 20 рейсов на прилет и вылет
16 ноября 2025 в 07:51
В аэропорту Уфы ранее были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Уфе из-за приостановки работы воздушной гавани 22 рейса в настоящее время задерживаются на прилет и вылет. Об этом стало известно из данных онлайн-табло аэропорта.

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — ЧЕЛЯБИНСК. Номер рейса А4 6021 авиакомпании „Азимут“ задерживается», — сказано в сообщении. Данная информация опубликована на сайте аэропорта столицы Башкирии.

На момент публикации новости, помимо этого, задерживаются рейсы из Москвы (Внуково) в Челябинск, Москвы (Шереметьево) в Челябинск, из Сургута в Екатеринбург (Кольцово), Нижневартовска в Екатеринбург (Кольцово) с пересадкой в Уфе, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Нового Уренгоя, прибывающие в столицу Башкирии. На вылет из Уфы задерживаются самолеты, летящие в Сургут, Новый Уренгой, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды.

Часть рейсов, которая задерживается на прилет в аэропорт Уфы

Фото: скрин данных онлайн-табло аэропорта Уфы

Ранее стало известно, что помимо авиагавани Уфы работа приостановлена также в Нижнем Новгороде и Оренбурге. А в аэропортах Пензы, Саратова и Самары все ограничения были сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

