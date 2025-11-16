Два пояса, 16 побед и тотальная доминация: обзор боев и результатов UFC 322

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и завоевал титул в полусреднем весе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь с 15 на 16 ноября в Нью-Йорке состоялся исторический турнир UFC 322, главным событием которого стал триумф россиянина Ислама Махачева. 34-летний боец единогласным решением судей (50-45 трижды) победил австралийца Джека Деллу Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе, став первым россиянином с титулами в двух весовых категориях UFC. В со-главном событии Валентина Шевченко защитила титул в наилегчайшем весе, единогласно переиграв китаянку Вэйли Чжан. Подробнее о результатах, ходе боев и их значении — в материале URA.RU.

UFC 322: обзор боев, результаты

Махачев творит историю: разбор главного боя UFC 322

Титульное противостояние в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой началось с неожиданного сценария для многих болельщиков. В первом раунде, когда бойцы начали обмениваться ударами в стойке, австралиец продемонстрировал впечатляющую скорость и точность. Маддалена выглядел быстрее в руках, его джебы и кроссы заставляли Махачева быть предельно аккуратным. Однако россиянин не стал играть в чужую игру — спустя несколько минут обмена в стойке Ислам реализовал тейкдаун и перевел бой в привычное для себя русло. В партере Махачев полностью успокоил темп поединка, контролируя оппонента и не давая ему создавать опасные моменты.

Второй раунд показал адаптацию Махачева к новому весу и сопернику. Ислам провел перевод значительно быстрее, чем в первой пятиминутке, демонстрируя уверенность в своих силах. Тем не менее, Маддалена не сдавался без боя — в клинче у стены австралиец несколько раз выглядел убедительно, пытаясь отбиваться короткими ударами и работая на разрыв захватов. Однако каждый раз Махачев находил ответ, используя свое превосходство в борцовском мастерстве.

С третьего раунда бой превратился в односторонний поединок. Махачев начал демонстрировать полное доминирование — на лице Маддалены появились следы разочарования и усталости. Россиянин быстро переводил австралийца в каждом последующем раунде, не давая ему шанса развернуть свою ударную технику. В партере Ислам работал методично: контролировал позицию, наносил локти и удары, истощая соперника физически и морально.

Четвертый и пятый раунды лишь подтвердили превосходство Махачева. Джек практически не мог ничего противопоставить борцовскому мастерству россиянина. Каждая попытка австралийца проявить себя в стойке быстро пресекалась очередным тейкдауном. Судьи единогласно отдали победу Махачеву со счетом 50-45, что говорит о полном контроле всех пяти раундов.

Историческое достижение Ислама Махачева

Победа над Маддаленой имеет колоссальное значение для карьеры Ислама Махачева и российского ММА в целом. Дагестанец стал первым российским бойцом, завоевавшим чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях. До этого ни Хабиб Нурмагомедов, ни Петр Ян, ни Магомед Анкалаев даже не предпринимали попыток взять второй титул.

Более того, Махачев продлил свою победную серию до 16 боев, повторив легендарное достижение Андерсона Силвы — рекорд, который считался одним из самых недостижимых в UFC. Ислам стал 10-м двукратным чемпионом в истории промоушена и вновь может возглавить рейтинг лучших бойцов мира вне весовых категорий (pound-for-pound).

На послематчевой пресс-конференции эмоциональный Махачев не скрывал радости: «Я всю жизнь шел к этому моменту. Это невероятное чувство — стать двукратным чемпионом. Я очень рад этой победе и благодарен всей моей команде за поддержку».

Другие значимые результаты турнира UFC 322

Шевченко — Чжан

В со-главном событии вечера Валентина Шевченко подтвердила свой статус одной из лучших бойцов в женском ММА. Представительница Киргизии, имеющая также российский и перуанский паспорта, единогласным решением судей (50-45 трижды) победила китаянку Вэйли Чжан и защитила титул в наилегчайшем весе.

Бой получился интересным тактически. Шевченко использовала свое преимущество в размерах и борцовском мастерстве, регулярно переводя Чжан в партер и контролируя там позицию. Китаянка пыталась навязать темповый бой в стойке, но Валентина грамотно нейтрализовала скорость соперницы, встречая ее в контратаках и не позволяя развить опасные комбинации. В третьем и четвертом раундах Шевченко добавила работу хай-киками, которые хорошо проходили в голову Чжан. Валентина продемонстрировала техничное и зрелое выступление, не оставив судьям выбора.

Нокауты и неожиданности основного карда UFC 322

Основной кард UFC 322 запомнился серией эффектных досрочных побед:

Бенуа Сен-Дени установил один из самых быстрых нокаутов вечера, отправив в глубокий нокаут Бенейла Дариуша всего за 16 секунд первого раунда. Француз не дал ветерану войти в бой, зацепив мощным левым хуком в клинче.

Карлос Пратес произвел фурор, нокаутировав во втором раунде бывшего чемпиона Леона Эдвардса. Бразилец сократил дистанцию и отключил британца левым прямым. Это первый нокаут в карьере Эдвардса, который после этого поражения потерпел третье поражение подряд.

Майкл Моралес сохранил безупречный рекорд (19-0), нокаутировав Шона Брэди в первом раунде. Эквадорец зацепил американца с правой руки и добил на канвасе, не дав Брэди использовать свое борцовское преимущество.

Российские бойцы на UFC 322: взлеты и падения

Для российских участников предварительного карда турнир сложился по-разному:

Байсангур Сусуркаев продолжил свою впечатляющую серию, отправив в нокаут Эрика МакКонико в третьем раунде. 24-летний чеченец улучшил рекорд до 11-0 и подтвердил статус одного из самых перспективных проспектов UFC. Сусуркаев, который еще недавно работал курьером в США, уже проводит бой на главном турнире года — невероятная история восхождения.

Роман Копылов потерпел второе поражение подряд, уступив единогласным решением судей бразильцу Грегори Родригесу. Для 32-летнего россиянина это серьезный удар — теперь ему предстоит непростая работа по возвращению в топ среднего веса.

Вячеслав Борщев также не смог порадовать болельщиков, проиграв единогласным решением бразильцу Матеусу Камило в раннем предварительном карде. Это поражение ставит под вопрос дальнейшее будущее Борщева в промоушене.

Другие результаты UFC 322

Бо Никал продолжает подтверждать свой статус восходящей звезды среднего веса. Американский борец левым хай-киком нокаутировал опытного бразильца Родольфо Виейру в третьем раунде, показав, что развивает не только борьбу, но и ударную технику.

Эрин Бланчфилд одержала победу над Трейси Кортес в женском наилегчайшем весе, закрепившись в топ-5 дивизиона. Этин Юинг единогласным решением победил Малькольма Уэллмейкера в легком весе.

Что дальше

UFC 322 войдет в историю как турнир, на котором Ислам Махачев совершил прорыв, став первым россиянином с двумя чемпионскими поясами. Теперь на горизонте маячит бой с Камару Усманом — легендой полусреднего веса, у которого пять защит титула. Если Махачев сможет провести шесть успешных защит в новом дивизионе, он установит абсолютный рекорд UFC в полусреднем весе.

Валентина Шевченко продолжает доминировать в женском наилегчайшем весе, и вопрос в том, кто сможет бросить ей вызов дальше. А молодые звезды вроде Байсангура Сусуркаева и Майкла Моралеса заявили о себе как о будущих претендентах на титулы в своих дивизионах.

