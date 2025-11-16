Задержки и отмены рейсов в России 16 ноября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 16 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

На рынке авиаперевозок в России в настоящий момент сохраняется нестабильная ситуация. По данным на 16 ноября 2025 года, продолжается корректировка расписания рейсов — как внутренних, так и международных, что выражается в переносах и изменениях графика полетов. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и систематически уточнять актуальное расписание полетов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 16 ноября

В ночь на 16 ноября 2025 года в аэропортах Пензы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По состоянию на 09:00 мск ограничения в аэропортах уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 16 вылетов в Волгоград, Уфу, Магас, Киров, Сыктывкар, Астрахань, Нальчик, Тегеран, Санкт-Петербург, и Хургаду. Отменено два рейса в Калининград. Задержка при посадке ожидается более, чем у 40 рейсов. Среди направлений — Волгоград, Уфа, Казань, Красноярск, Бухара, Киров, Ош, Минеральные Воды, Иркутск, Пекин, Варадеро, Хабаровск, Шанхай, Мале, Екатеринбург, Нячанг, Санкт-Петербург.

В Домодедово задержано 8 рейсов в Хургаду, Красноярск, Карши, Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Сочи. Прилетят с опозданием 15 рейсов. Среди направлений — Норильск, Екатеринбург, Благовещенск, Куляб, Якутск, Калининград, Махачкала, Карши и Сочи. Отмен не обнаружено.

Во Внуково задержано 13 вылетов в Усинск, Ямбург, Бованенково, Газипашу, Ереван, Минеральные Воды, вахтовый поселок Талакан, Меррит и Монастир. С опозданием прилетит 121 самолет из Краснодара, Саратова, Кутаиси, Уфы, Санкт-Петербурга, Сочи, вахтового поселка Талакан, Бованенково, Стамбула, Газипаши и Монастира. Отменены рейсы из Ямбурга и Антальи.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 15 рейсов в Нарьян-Мар, Уфу, новый Уренгой, Москву, Владикавказ, Казань, Ставрополь, Иркутск и Калининград. С опозданием прилетит более 20 самолетов из Волгограда, Саратова, Уфы, Оренбурга, Москвы, Норильска, Горно-Алтайска, Краснодара, Ставрополя, Волгограда, Саратова.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 6 рейсов в Иркутск, Шарм-эль-Шейх, Уфу, Москву, Казань,. На прилет задержан 8 рейсов из Перми, Батуми, Шарм-эль-Шейха, Казани, Москвы, Уфы, Стамбула.

Екатеринбург