UNIQLO, Zara и другие бренды регистрируют новые товарные знаки в России: компании возвращаются?

Испанский бренд Zara и японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подали новые заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом следует из заявок в Роспатенте. Согласно документам, владелец Zara инициировал процесс регистрации, а Fast Retailing направил на рассмотрение десять новых заявок, связанных с брендом Uniqlo.
Zara регистрирует в России товарные знаки
Испанский бренд Zara, принадлежащий компании Inditex, подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом свидетельствует из заявок в Роспатенте. Отмечается, что международные компании пытаются сохранить юридическую защиту своих брендов на территории России.
Uniqlo подала заявки в Роспатент
Японский холдинг Fast Retailing Co., владеющий сетью магазинов одежды Uniqlo, подал десять новых заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Заявки были оформлены 31 августа и касаются ключевых брендов компании, в том числе Uniqlo, GU и Fast Retailing Co.
Японский холдинг зарегистрировал знаки для латинских и кириллических вариантов написания, что подразумевает не только розничную торговлю одеждой, но и возможное расширение деятельности. Fast Retailing Co. Ранее уже регистрировала товарные знаки своих брендов на российском рынке, однако нынешняя волна заявок стала самой масштабной за последние годы.
До этого основатель Uniqlo пообещал не возвращаться в Россию
Японский производитель одежды Uniqlo не планирует возвращаться на российский рынок из-за личного обещания основателя компании Тадаси Янаи. Об этом сообщил председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.
Уточняется, что на основателя бренда Тадаси Янаи оказывали давление радикальные группы в Японии. И он заявил об уходе с российского рынка и пообещал не возобновлять деятельность бренда в стране. Помимо этого, на решение также повлияла волна общественного давления и акций протеста в Японии после начала специальной военной операции.
KIA зарегистрировал четыре товарных знака
Южнокорейская компания KIA получила разрешение на регистрацию четырех новых товарных знаков в России, один из которых дает право проектировать автомобильные заводы. Об этом говорится в документах Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Регистрация касается различных направлений деятельности компании в России. Один из зарегистрированных знаков предназначен для проектирования автозавода, еще два — для выпуска автомобилей, масел и сервисного оборудования. Четвертый знак связан с функционированием сервиса KIA Connect, который предоставляет возможность удаленного управления функциями транспортных средств.
В России появились три новых товарных знака Hyundai
Компания Hyundai зарегистрировала в России три новых товарных знака — Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Уточняется, что речь идет о регистрации именно товарных знаков, а не патентов или промышленных образцов.
Apple пытался зарегистрировать свой изобразительный знак
Роспатент отказал компании Apple в регистрации изобразительного знака для технологии AirPlay на территории России. Речь идет о графическом символе — треугольнике с тремя прерванными кругами над ним, который компания планировала использовать для идентификации своей беспроводной технологии передачи мультимедиа. Решение об отказе было принято после рассмотрения заявки и последующей апелляции со стороны Apple.
Louis Vuitton может вернуться в Россию
Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть новых товарных знаков. Об этом сообщает Shot проверка со ссылкой на Роспатент. Регистрация может свидетельствовать о возвращении известного бренда на российский рынок.
«Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что бренд будет продавать парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметику и средства для ухода за обувью.
McDonald»s продлила срок действия товарных знаков
Компания McDonald»s продлила в Роспатенте срок действия более пятидесяти товарных знаков. Помимо этого, компания хочет зарегистрировать названия еды, напитков и доставки. Заявки подали в январе, они еще проходят экспертизу.
По данным системы Роспатента, аналогичные заявки компания подавала в предыдущие годы для продления срока действия своих товарных знаков. В этот раз объем заявок увеличился: помимо основных брендов, McDonald»s решила зарегистрировать новые наименования для расширения ассортимента и развития дополнительных сервисов на территории России.
Зачем нужна регистрация товарного знака
Регистрация товарного знака — это механизм юридического закрепления присутствия компании на рынке. Здесь работает «правило трех лет», изложенным в статье 1486 Гражданского кодекса РФ. С этим положением, если товарный знак не используется в течение трех лет, его регистрация может быть оспорена и аннулирована.
В случае продления отсчет трехлетнего периода начинается с даты предыдущей регистрации. Если же оформляется новый товарный знак, как это произошло с последними заявками от компаний, отчет срока начинается заново, с момента подачи новой заявки.
То есть регистрация товарного знака — это не гарантия возвращения компании. Таким образом бренд подстраховывает себя на случай реального возвращения, чтобы не судиться за право использовать собственное имя.
Смогут ли бренды вернуться
В России будут тщательно оценивать ситуацию на рынке перед принятием решений о возвращении иностранных брендов. Приоритет будет отдаваться интересам отечественных производителей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он добавил, что если возвращение западных компаний помешает развитию российского бизнеса, в их допуске может быть отказано.
