Боец Махачев первым из России выиграл два чемпионских титула в UFC
Махачев победил единогласным решением судей
Фото: Frank Franklin II/ AP/ TASS
В Нью-Йорке на турнире UFC 322 состоялся титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым. Победу одержал россиянин и стал первым спортсменом из России, кто выиграл два чемпионских титула в данном промоушене.
«Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе», — пишет Sport Mail. Таким образом он стал первым россиянином, кто забрал два чемпионских титула в этом промоушене и 11-м за всю историю UFC.
В результате боя Махачев одержал победу единогласным решением судей. Ранее, с октября 2022 года по июнь 2025 года, Махачев являлся обладателем чемпионского титула в легкой весовой категории и четырежды успешно защищал свой пояс. Впоследствии он решил отказаться от титула, чтобы перейти в полусредний дивизион.
Для Маддалены данный поединок являлся первой возможностью защитить свой чемпионский титул, а для Махачева — первым боем в полусредней весовой категории. До поединка с Махачевым Маддалена не знал поражений на протяжении восьми боев подряд.
