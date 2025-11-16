«Сожрали гольца, демоны»: медвежье семейство обворовало рыбака на Камчатке. Видео
Медвежье семейство с удовольствием полакимлось рыбой, оставленной рыбаками без присмотра
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Камчатке медведица с двумя медвежатами похитила улов у рыбака. Инцидент произошел на реке Каюк. О происшествии сообщил местный житель в социальных сетях, опубликовав видеозапись события.
Мужчина рассказал, что во время рыбалки к нему незаметно со спины приблизились звери. Попытки отпугнуть непрошеных гостей с помощью криков не принесли результата, и рыбаку пришлось отойти на безопасное расстояние.
«Что, сожрали моего гольца, демоны? Идите спать ложитесь», — крикнул мужчина медведям. Слова россиянина приводит aif.ru.
В момент съемки видео мужчина находился в автомобиле. В это время медведи, игнорируя его крики, невозмутимо завершили свою трапезу и только потом неспешно ушли.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.