Продажи сигарет резко упали в России

Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%, при этом средняя цена пачки выросла до 232 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%, несмотря на рост числа табачных магазинов в стране. Такие данные приводят аналитики «Контур.Маркета», изучившие более 4,3 миллиона чеков из торговых точек по всей России.

«В сегменте „Сигареты“ падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в Красноярском крае продажи увеличились на 5%», — сообщили аналитики, передает РИА Новости. Средняя цена пачки сигарет выросла с 206 до 232 рублей, при этом в Краснодарском крае зафиксировано снижение стоимости на 19%. Несмотря на это, общий спрос на табачную продукцию в стране продолжает снижаться.

Число магазинов, торгующих табачными изделиями, увеличилось на 39,8% по состоянию на 1 ноября 2025 года. Положительная динамика в розничной торговле табачной продукцией наблюдается с 2022 года.

