Продажи сигарет резко упали в России
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%, при этом средняя цена пачки выросла до 232 рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%, несмотря на рост числа табачных магазинов в стране. Такие данные приводят аналитики «Контур.Маркета», изучившие более 4,3 миллиона чеков из торговых точек по всей России.
«В сегменте „Сигареты“ падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в Красноярском крае продажи увеличились на 5%», — сообщили аналитики, передает РИА Новости. Средняя цена пачки сигарет выросла с 206 до 232 рублей, при этом в Краснодарском крае зафиксировано снижение стоимости на 19%. Несмотря на это, общий спрос на табачную продукцию в стране продолжает снижаться.
Число магазинов, торгующих табачными изделиями, увеличилось на 39,8% по состоянию на 1 ноября 2025 года. Положительная динамика в розничной торговле табачной продукцией наблюдается с 2022 года.
Снижение спроса на табачную продукцию в России происходит на фоне проблем в индустрии вейпов: в московских магазинах пустуют витрины с электронными сигаретами, а цены на оставшуюся продукцию выросли. Причина — сокращение поставок из Китая и неопределенность из-за возможного полного запрета вейпов в РФ. Табачные сети ищут альтернативных поставщиков, что увеличивает закупочные цены и меняет логистические маршруты.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.