«Я не хозяйка своей жизни»: Буланова рассказала о тяжелой судьбе артистов

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что из-за плотного гастрольного графика у нее практически отсутствует личная жизнь. В интервью певица рассказала о жесткой дисциплине и бытовых ограничениях, которые сопровождают жизнь на сцене.

«Работа, карьера — это понятно, а обычной жизни у меня нет. Я не хозяйка вообще. К сожалению, у артистов такая вот история», — поделилась Буланова для «Пятого канала».

Певица описала свой типичный день: завтрак в гостинице, два часа на подготовку, саундчек за несколько часов до выступления, два отделения концерта и переезд в следующий город. На звонки семье остается время лишь между мероприятиями.

Буланова призналась, что не готовит дома и предпочитает лапшу быстрого приготовления. Строгая дисциплина и ранние подъемы стали неотъемлемой частью ее жизни, исключающей звездные загулы.