Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Внешний долг России по отношению к ВВП стал одним из самых низких в истории

17 ноября 2025 в 09:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Максимальный уровень госдолга к ВВП был зафиксирован в 1999 году

Максимальный уровень госдолга к ВВП был зафиксирован в 1999 году

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Внешний долг России по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) по итогам третьего квартала 2025 года снизился до 14%. Это один из самых низких показателей в современной истории страны. Расчеты приводит РИА Новости, основываясь на данных Центрального банка и Росстата,

«За квартал соотношение долга к размеру экономики сократилось на 0,7 процентного пункта», — сообщает агентство. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%.

Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина. В расчете на душу населения задолженность составила 2 087 долларов, тогда как кварталом ранее показатель достигал 2 195 долларов. Максимальный уровень внешнего долга к ВВП за современную историю России наблюдался после дефолта в 1999 году и достигал 91%. Самый высокий показатель долга в расчете на душу населения был зафиксирован в 2013 году — 5 072 доллара.

Продолжение после рекламы

Соотношение госдолга к ВВП отражает финансовое положение страны, показывая  бремя долга по отношению к общему объему производства страны. Чем выше соотношение долга к ВВП, тем больше вероятность того, что страна погасит свои долги, и тем выше риск дефолта. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал