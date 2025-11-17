Внешний долг России по отношению к ВВП стал одним из самых низких в истории

Максимальный уровень госдолга к ВВП был зафиксирован в 1999 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Внешний долг России по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) по итогам третьего квартала 2025 года снизился до 14%. Это один из самых низких показателей в современной истории страны. Расчеты приводит РИА Новости, основываясь на данных Центрального банка и Росстата,

«За квартал соотношение долга к размеру экономики сократилось на 0,7 процентного пункта», — сообщает агентство. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%.

Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина. В расчете на душу населения задолженность составила 2 087 долларов, тогда как кварталом ранее показатель достигал 2 195 долларов. Максимальный уровень внешнего долга к ВВП за современную историю России наблюдался после дефолта в 1999 году и достигал 91%. Самый высокий показатель долга в расчете на душу населения был зафиксирован в 2013 году — 5 072 доллара.

