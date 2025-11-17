Военкор Стешин: разбившие элитный спецназ ГУР бойцы РФ не знали, с кем бьются

Уничтоженные бойцы ГУР были экипированы дорогостоящим снаряжением с тепловизорами и современными рациями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военнослужащие ликвидировали десант элитного спецназа ГУР Украины на окраине Красноармейска. О том, что противник был особо подготовлен, бойцы узнали только после изучения трофеев и допроса пленного, сообщает военкор Дмитрий Стешин.

«Мы услышали звук вертолетов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник. Они поставили дымы, на поле, где высаживались. Где-то в километре от нас», — сказал боец с позывным Гоша для «Комсомольской правды». Операторы FPV-дронов немедленно начали точечно уничтожать противника, которого прикрывали дымовой завесой. Спецназовцы предприняли две попытки штурма здания, где укрепились российские бойцы, но были отбиты с потерями.

Уничтоженные бойцы ГУР были экипированы дорогостоящим снаряжением: оружием с оптикой и тепловизорами, современными рациями и специализированной обувью. Их агрессивные и скоординированные действия свидетельствовали о высоком уровне подготовки.

В ходе короткого стрелкового боя украинский спецназ был полностью нейтрализован. Российские военные подчеркивают, что противник действовал самоуверенно, не ожидая организованного отпора.