Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Пугачева потерла товарный знак в России

Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России
17 ноября 2025 в 07:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Товарный знак «Рецитал», связанный с музыкальной группой Пугачевой, прекратил действие в России

Товарный знак «Рецитал», связанный с музыкальной группой Пугачевой, прекратил действие в России

Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действовавший в России. Срок действия регистрации истек в октябре 2025 года, указывает одно из изданий  со ссылкой на данные Роспатента.

«Рецитал» — музыкальная группа, с которой Пугачева записала альбом «Как тревожен этот путь», — указано в документах Роспатента, сообщает РИА Новости. Заявка на регистрацию была подана в 2015 году, а решение о регистрации принято в 2017 году. Срок действия знака составлял 10 лет и истек в установленном порядке.

Потеря прав на товарный знак «Рецитал» следует за рядом событий, связанных с управлением активами Аллы Пугачевой в России. В настоящее время певица рискует утратить и права на товарный знак «Кристина», если не продлит их до апреля 2026 года. При этом Пугачева продолжает владеть значительным имуществом в стране и остается правообладателем более 160 песен.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал