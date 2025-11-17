Пугачева потерла товарный знак в России
Товарный знак «Рецитал», связанный с музыкальной группой Пугачевой, прекратил действие в России
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действовавший в России. Срок действия регистрации истек в октябре 2025 года, указывает одно из изданий со ссылкой на данные Роспатента.
«Рецитал» — музыкальная группа, с которой Пугачева записала альбом «Как тревожен этот путь», — указано в документах Роспатента, сообщает РИА Новости. Заявка на регистрацию была подана в 2015 году, а решение о регистрации принято в 2017 году. Срок действия знака составлял 10 лет и истек в установленном порядке.
Потеря прав на товарный знак «Рецитал» следует за рядом событий, связанных с управлением активами Аллы Пугачевой в России. В настоящее время певица рискует утратить и права на товарный знак «Кристина», если не продлит их до апреля 2026 года. При этом Пугачева продолжает владеть значительным имуществом в стране и остается правообладателем более 160 песен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.