ВСУ безуспешно попытались ударить по подстанции: карта атак БПЛА 17 ноября

Больше всего БПЛА сбито в Брянской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прошедшей ночью, 17 ноября, украинские беспилотники атаковали несколько российских территорий. Всего, по данным Минобороны, было уничтожено 36 дронов ВСУ. Больше всего БПЛА сбито в небе над Брянской областью.

В Ульяновской области украинские беспилотники пытались атаковать подстанцию в одном из районов региона. Кроме того, ночью вводились ограничения в двух российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ за 17 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Ульяновская область: атака на подстанцию

Средства ПВО уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать подстанцию в Вешкаймском районе. В результате падения фрагментов БПЛА раненых нет, как и повреждений на самой подстанции. Также не зафиксировано никаких перебоев с электричеством, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Всего в регионе сбито пять украинских дронов.

Брянская область: больше всего сбитых БПЛА

Регион подвергается атакам со стороны украинских беспилотников уже второй день подряд. Для оповещения жителей в течение прошедшей ночи действовал режим опасности БПЛА. Утром стало известно, что всего в Брянской области уничтожено 14 дронов ВСУ. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без раненых и разрушений.

Воронежская область: без последствий

В регионе ликвидировано пять беспилотников в воздушном пространстве четырех районов. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения также отсутствуют. В регионе продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Где еще сбили дроны ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 36 украинских БПЛА. Восемь над Тамбовской, три над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями. Об этом следует из сводки Минобороны РФ. Всего за прошедшую неделю с 10 по 16 ноября над российским регионами сбили 848 дронов ВСУ.

Какие аэропорты не работали