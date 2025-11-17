Mirror: НАТО впервые использует авианосную ударную группу для подготовки к войне с РФ

Это первый случай, когда в распоряжении НАТО будет авианосная ударная группа, пишет DM Фото: Министерство обороны Великобритании

Авианосец «Принц Уэльский» ВМС Великобритании перешел под командование НАТО. Это первый случай, когда авианосная ударная группа оказалась в подчинении альянса. Событие рассматривается как демонстрация силы против РФ на фоне укрепления обороны Европы. Об этом сообщает Daily Mirror (DM).

«Корабль ВМС Великобритании „Принц Уэльский“ [впервые] был передан под командование НАТО, что стало серьезной демонстрацией силы против [президента РФ] Владимира Путина в то время, как Европа укрепляет свою оборону против России», — сказано в материале. Он опубликован на сайте DM.

Огромный 280-метровый авианосец направлен в Средиземное море, чтобы принять участие в учениях альянса. На его борту также находятся 24 британских истребителя F-35. Цель похода — участие в масштабных военно-воздушных и военно-морских учениях НАТО «Удар сокола», которые пройдут в Италии. В публикации отмечается, что такая демонстрация силы и укрепление обороны стран Европы станут одними из главных тем переговоров между британским министром иностранных дел Иветт Купер и министром обороны Соединенного Королевства Джоном Хили на встрече с их итальянскими коллегами.

«Мы вступаем в новую эпоху угроз, которая требует новой эпохи обороны. Наша сила — в жесткой силе и крепких союзах, поэтому уместно отметить этот момент вместе с одним из наших ближайших союзников по НАТО — Италией», — сообщил Хили.

В дальнейшем авианосная ударная группа Соединенного Королевства присоединится к масштабным учениям НАТО «Neptune Strike». В рамках маневров будет проведена проверка возможностей альянса по нанесению ударов по морским целям, запуску авиационной техники с авианосцев и проведению операций по высадке десанта с моря.