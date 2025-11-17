Названа неочевидная причина переплаты за коммунальную услугу

Протечки воды провоцируют коррозию труб и размывание фундаментов, заявил замглавного инженера РВК-Воронеж Фото: Александр Константинов © URA.RU

Незначительные протечки воды в квартирах могут привести к миллионным потерям кубометров воды и серьезным авариям коммунальных систем. Об этом предупредил заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов.

«Даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 тысячам литров потерь воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров», — пояснил Александр Потапов в интервью «Ленте.ру». В масштабах крупных городов неисправная сантехника приводит к потере миллионов кубометров воды, что увеличивает нагрузку на тарифы и вызывает перерасход электроэнергии водоканалами.

Кроме того, протечки провоцируют коррозию труб, размывают фундаменты зданий и снижают давление в водопроводных системах, особенно в часы пикового потребления. Также утечки пресной воды создают нагрузку на природные источники, а через поврежденные трубы в систему могут проникать загрязнения, ухудшающие качество воды.

