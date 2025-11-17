Названа неочевидная причина переплаты за коммунальную услугу
Протечки воды провоцируют коррозию труб и размывание фундаментов, заявил замглавного инженера РВК-Воронеж
Незначительные протечки воды в квартирах могут привести к миллионным потерям кубометров воды и серьезным авариям коммунальных систем. Об этом предупредил заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов.
«Даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 тысячам литров потерь воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров», — пояснил Александр Потапов в интервью «Ленте.ру». В масштабах крупных городов неисправная сантехника приводит к потере миллионов кубометров воды, что увеличивает нагрузку на тарифы и вызывает перерасход электроэнергии водоканалами.
Кроме того, протечки провоцируют коррозию труб, размывают фундаменты зданий и снижают давление в водопроводных системах, особенно в часы пикового потребления. Также утечки пресной воды создают нагрузку на природные источники, а через поврежденные трубы в систему могут проникать загрязнения, ухудшающие качество воды.
Проблема изношенных коммуникаций актуальна не только для Воронежа, но и для других городов. Например, во Львове около 50 тысяч жителей остались без воды из-за повреждения центральной магистрали — первый заместитель городского главы отметил, что для обновления изношенных участков сети требуются значительные средства, которых нет в бюджете. Подобные инциденты происходят и в других украинских городах, например, в Шостке в начале октября были проблемы с газом и водой.
