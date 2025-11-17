Трамп обратился к Конгрессу США на фоне секс-скандала

Трамп оказался в центре нового секс-скандала Фото: Official White House / Shealah Craighead

Конгресс США должен проголосовать на публикацию материалов по делу по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и покончил с собой в тюрьме. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп на фоне недавнего секс-скандала, в который угодил политик.

«Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать», — написал Трамп в соцсети Truthsocial. Президент США заявил, что «радикально-левые безумцы» совершили «мистификацию», чтобы отвлечь внимание от успеха Республиканской партии.

Трамп заявил, что если бы у представителей Демократической партии были компрометирующие его данные в контексте дела Джеффри Эпштейна, они бы обнародовали их до его победы на президентских выборах. Ранее глава Белого дома поручил министерству юстиции расследовать связи Эпштейна с видными демократами, включая экс-президента Билла Клинтона. Белый дом охарактеризовал публикацию переписки Эпштейна как попытку демократов очернить президента и отвлечь внимание общественности от бюджетного кризиса в Вашингтоне.

На прошедшей неделе демократы обнародовали часть электронной переписки Эпштейна с его знакомыми и приближенными. Из опубликованных материалов следует, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Также в материалах указано, что сам Трамп вступал в интимную близость с неким «Буббой». Компромат на президента США уже дошел до Конгресса, где также заинтересовались перепиской.