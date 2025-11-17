Одна квартира по цене двух: почему первый взнос по ипотеке такой высокий и могут ли его снизить

Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, россиянам потребуется несколько лет откладывать зарплату Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Госдуме предложили законодательно закрепить максимальный размер первоначального взноса по ипотеке. По мнению зампреда комитета думы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, он не должен превышать 20%, поскольку даже по льготным программам взнос остается высоким.

На первый взгляд, то же говорят и в банках. Однако исходя из статистики, в 2025 году при среднем уровне зарплаты в регионе получение ипотечного кредита с небольшим первоначальным взносом практически невозможно. Для приобретения однокомнатной квартиры в новостройке в крупных городах России необходимо накопить как минимум 53% от стоимости жилья.

В результате размер первоначального взноса в разных мегаполисах варьируется от 2,45 до 8,8 миллиона рублей, хотя еще несколько лет назад за такую сумму можно было приобрести уже целую квартиру. Подробнее о том, что такое «первоначалка», сколько она составляет в среднем и как высчитывается — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Что такое первоначальный взнос

Первоначальный взнос — это часть стоимости жилья, которую покупатель платит из своих личных средств. Остальное дает банк. Залогом здесь выступает сама квартира. Для первого взноса можно использовать свои сбережения, материнский капитал, жилищные сертификаты, субсидии и прочее. Лучше накопить деньги, а не брать кредит для первоначального взноса.

Зачем нужна первоначалка

Нередко считается, что первоначальный взнос необходим исключительно банку. Но это не совсем так. Банк с помощью взноса проверяет, сможет ли человек платить по кредиту, то есть быть финансово надежным. Заемщик, который берет на себя обязательства по долгосрочному кредиту, должен быть способен регулярно вносить значительные ежемесячные платежи.

Однако первоначальный взнос выгоден и самому заемщику. Логика здесь проста: увеличение размера первоначального взноса приводит к снижению общей суммы, которую необходимо вернуть банку. Благодаря этому можно рассчитывать на более выгодные условия ипотечного кредитования, а в некоторых случаях банки готовы предложить и сниженную процентную ставку.

От чего зависит размер первоначального взноса

Обычно первоначальный взнос составляет от 15 до 20%. Если внести больше 20 процентов, ставка по кредиту может снизиться. По статистике, чаще всего люди вносят около 30% стоимости квартиры. Банки советуют внести 50 процентов — так будет проще выплатить ипотеку без большого ущерба для бюджета. Каждый банк сам решает, какой максимальный взнос установить.

Ожидание VS реальность

Однако реальность показывает, что первоначальный взнос составляет несколько миллионов рублей. В большинстве городов-миллионников размер необходимого первоначалки превышает 60% от стоимости квартиры, а в отдельных случаях достигает 75%. При этом для накопления подобной суммы в некоторых мегаполисах потребуется около семи лет, даже если откладывать весь ежемесячный доход.

Города с самым низким первым взносом по ипотеке

Красноярск

Чтобы взять ипотеку на квартиру в новостройке в Красноярске, нужно накопить 2,45 миллиона рублей — это 52,8 % от стоимости квартиры, при средней ее стоимости в 4,64 миллиона рублей. В 2025 году Красноярск находится на первом месте среди миллионников по наименьшему размеру первоначального взноса. В городе одни из самых невысоких цен на новостройки, а средняя зарплата после уплаты налогов — 83,8 тысячи рублей (третье место среди миллионников). Если откладывать всю зарплату, то нужную сумму можно накопить за 2 года и 5 месяцев. В других больших городах на это уйдет больше 3,5 лет.

Продолжение после рекламы

Челябинск

В Челябинске для внесения первоначального взноса по ипотеке потребуется 2,6 миллиона рублей, что составляет 61,3 % от стоимости жилья. По данному показателю город занимает предпоследнее место среди российских мегаполисов. Стоимость квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройке в Челябинске достигает 4,24 миллиона рублей, при этом средний уровень заработной платы в регионе составляет 62,7 тысячи рублей. Если откладывать всю зарплату, то накопить необходимую сумму для первоначального взноса можно за 3,5 года.

Воронеж

В Воронеже для внесения первоначального взноса по ипотеке потребуется сумма в размере 2,55 миллиона рублей, что составляет 62,3% от стоимости жилья. При этом стоимость первичного жилья в городе является одной из самых низких среди городов-миллионников. Ниже только в Волгограде. Квартира в Воронеже площадью 35 квадратных метров обойдется в 4,09 миллиона рублей. Учитывая, что средняя заработная плата в регионе составляет 58,2 тысячи рублей в месяц, накопление необходимой суммы займет 3 года и 8 месяцев.

Где самый высокий взнос по ипотеке

Казань

В Казани для получения рыночной ипотеки необходимо накопить 75,4 % от стоимости квартиры, что составляет 5,65 миллиона рублей. Этот показатель является самым высоким среди всех городов России с населением более миллиона человек. Средняя стоимость квартиры в новостройке в Казани достигает 7,49 миллиона рублей, при этом среднемесячный доход жителей региона равен 67,9 тысячи рублей. В результате для накопления необходимой суммы первоначального взноса потребуется около семи лет. Это максимальный срок среди всех городов-миллионников.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге размер первоначального взноса составляет 75%, что эквивалентно 7,25 миллиона рублей. Город отличается одними из самых высоких цен на новостройки среди мегаполисов. Цены на недвижимость выше только в Москве. Квартира площадью 35 квадратных метров обойдется в 9,67 миллиона рублей. Средний месячный доход жителей Санкт-Петербурга достигает 92,3 тысячи рублей. С учетом данного уровня доходов накопление необходимой суммы для первоначального взноса по ипотечному кредиту займет около 6 лет и 7 месяцев.

Нижний Новгород

Для получения ипотечного кредита в Нижнем Новгороде необходимо накопить сумму, равную 73,5 % от стоимости жилья, что составляет 4,5 миллиона рублей. Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в этом городе достигает 6,12 миллиона рублей, а средний месячный доход жителей региона — 61 тысяча рублей. Чтобы накопить необходимую для одобрения ипотеки сумму, потребуется откладывать средства в течение 6 лет и 2 месяцев.

Продолжение после рекламы

Ситуация в остальных городах

В крупнейших городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, для внесения первоначального взноса на квартиру потребуется от 63,5 до 69,8 % от ее стоимости. Накопить такую сумму жители миллионников смогут примерно за 4–5 лет, следует из данных «РБК-Недвижимость».

В Госдуме предложили ограничить процент «первоначалки»

В Госдуме предложили законодательно закрепить максимальный размер первоначального взноса по ипотечному кредиту на уровне 20%. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что даже в рамках льготных ипотечных программ размер первоначального взноса остается высоким. По мнению депутата, именно эта характеристика существенно затрудняет для многих граждан возможность оформления жилищного кредита.

«Минимум по льготным программам должен быть законодательно закреплен максимальный порог первоначалки на уровне не выше 20%. Сейчас же во многих банках он в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%. При стоимости жилья в 6 млн и региональных невысоких зарплатах откуда людям взять 3 млн только на первый платеж, необходимый для вхождения в программу? Полагаю, эти моменты самое время пересмотреть», — сказал Аксененко.