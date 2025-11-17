Мобильное приложение Сбербанка временно не работает
Россияне жалуются, что не могут войти в онлайн-приложение банка
Пользователи из разных регионов России столкнулись с массовыми трудностями при попытке зайти в онлан-приложение Сбербанка. Об этом следует из данных сервиса мониторинга сбоев DownDetector.
«Не работает Онлайн-Банк», — пишет один из пользователей на портале DownDetector. При этом о проблеме заявляют люди из разных российских регионов.
За последний час зафиксировано больше 1300 жалоб, за сутки — 4 тысячи. По информации портала, в настоящее время проблемы испытывают жители Хабаровского, Камчатского и Приморского края, Магаданской области, Сахалинской. Сообщения о неработающем приложении поступают и из Москвы.
На Урале проблем с доступом в приложение нет. В этом убедился корреспондент URA.RU. В пресс-службе Сбербанка пообещали, что работоспособность вскоре будет восстановлена.
«Вход в Сбербанк Онлайн станет доступен в течение получаса», — рассказали в банке. Слова пресс-службы приводит РИА Новости.
Обновлено в 08:16 по мск. Приложение восстановило работу.
