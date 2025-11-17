Логотип РИА URA.RU
В России хотят ограничить первоначальный взнос по ипотеке

Зампред ЖКХ Аксененко: первоначальный взнос по ипотеке нужно ограничить 20%
17 ноября 2025 в 07:36
По словам депутата, высокие первоначальные взносы до 50% стоимости жилья делают ипотеку недоступной для многих россиян

В Госдуме предложили законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%. С соответствующей инициативой выступил зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Сейчас во многих банках первоначальный взнос в рекламе стартует от 20%, а по факту может доходить до 50%. При стоимости жилья в 6 млн и региональных невысоких зарплатах откуда людям взять 3 млн?» — заявил депутат, сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий отметил, что даже по льготным программам первоначальный взнос остается недоступным для многих граждан. Фракция «Справедливая Россия» настаивает на законодательном закреплении максимального порога в 20% для льготных ипотечных программ. Инициатива поступает на фоне возможного повышения ставок по льготной ипотеке. По словам Аксененко, увеличение процентов приведет к росту переплат и может снизить доступность жилищных кредитов для населения.

Инициатива по ограничению размера первоначального взноса по ипотеке вписывается в общий контекст обсуждения мер по повышению доступности жилья. Ранее в Госдуме уже поднимался вопрос о расширении программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья, так как граждане жалуются на сложности с приобретением жилья. Политики отмечают необходимость комплексного подхода к решению проблемы доступности ипотечных кредитов.

