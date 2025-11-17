Игры кончились: как мошенники используют детей в своих целях и что делать родителям

Одним из излюбленных мест мошенников стали онлайн-игры, в которых дети проводят много времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С января по октябрь 2025 года в России зарегистрировано более шести тысяч случаев, когда мошенники использовали детей для хищения денег со счетов их родителей. Средний возраст детей, которых обманывают мошенники, составляет 10–14 лет. Обычно преступники находят потенциальных жертв в онлайн-играх, социальных сетях и мессенджерах.

Для достижения своих целей злоумышленники применяют методы социальной инженерии. Они либо запугивают несовершеннолетних, либо обманным путем вынуждают предоставить доступ к финансовым ресурсам родителей. Подробнее о схемах мошенничества, статистике и о том, как защитить себя и своего ребенка от обмана — читайте в материале URA.RU.

Миллионы на детской наивности

За десять месяцев 2025 года зафиксировано свыше шести тысяч случаев, когда мошенники с помощью методов социальной инженерии манипулировали действиями несовершеннолетних. Об этом сообщили аналитики компании F6. Идя на различные уловки, они похищали деньги с банковских счетов их родителей. Ущерб от подобных атак составил приблизительно 850 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что мошенники используют компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры для привлечения внимания детей. Средний возраст жертв — 10-14 лет. Как указывают специалисты, зачастую злоумышленники вступают в контакт с потенциальными жертвами в игровых чатах, например, на платформах Roblox и Minecraft, а также в модификациях последнего, ставших отдельными играми.

Сначала все начинается безобидно...

Для установления контакта с детьми злоумышленники прибегают к манипулятивным приемам. Например, юным любителям видеоигр могут обещать возможность получить игровую валюту или редкий скин (внешний вид игрового персонажа или предметов в играх — прим. URA.RU) на привлекательных условиях, а также пригласить к участию в розыгрыше, организованном популярным блогером. Обычно для этого требуется выполнить несколько заданий, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Но со временем жертву начинают шантажировать, утверждая, что родителям грозят серьезные последствия из-за выполнения одного из таких заданий.

Какие самые популярные схемы обмана детей

Шантаж с помощью звонков

Злоумышленники звонят несовершеннолетним, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, службы безопасности или иных учреждений, и информируют о якобы возникшей чрезвычайной ситуации. В частности, они могут заявлять о том, что жизни или здоровью родителей ребенка что-то угрожает. Одновременно киберпреступники настаивают на немедленном переводе денежных средств, тем самым вводя ребенка в еще большую панику.

Жульничество через онлайн-игры

Мошенники предлагают юным пользователям фальшивые акции или выигрыши в онлайн-играх. Для получения якобы полагающегося «приза» они требуют ввести данные банковской карты. Кроме того, распространена практика, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. В результате несовершеннолетние берут деньги из семейного бюджета и передают их злоумышленникам.

Удаленное управление устройствами

Под видом оказания помощи или обеспечения защиты злоумышленники побуждают детей установить программы для удаленного доступа. Такой софт дает возможность получить контроль над смартфоном родителей, а также над их банковскими приложениями.

Втирание в доверие через соцсети

Мошенники активно используют данные из социальных сетей для анализа профилей пользователей и построения доверительных отношений с потенциальными жертвами. Об этом рассказала член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.

«Преступники уже давно работают с профилями потенциальных жертв. Как правило, они создают с ними доверительные отношения, имитируя знакомых и родственников. В зависимости от профиля потерпевшего ему либо предлагаются персональные скидки, либо оказывается мощное эмоциональное воздействие», — сказала Сидоренко, ее слова приводит РАПСИ.

Мошенники представляются другой личностью

Злоумышленники выдают себя за работников образовательных учреждений. Они информируют молодых людей о якобы необходимых действиях: внесении корректировок в электронный журнал или личный профиль учащегося, согласовании перевода на другой учебный период (полугодие, четверть, семестр), подтверждении сведений в журнале.

Весной школьников обманывают в связи с предстоящими экзаменами по ОГЭ и ЕГЭ. Конечная цель подобных манипуляций — получить от жертвы код доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги». Также учащимся могут звонить, представляясь сотрудником правоохранительных органов или сотрудником банка.

Как родителям защитить своего ребенка от обмана

Чтобы обеспечить безопасность в онлайн-пространстве, необходимо придерживаться ряда основополагающих принципов. Одним из ключевых элементов защиты является доверие. Ребенок должен быть уверен, что может рассказать родителям о любых подозрительных обстоятельствах, с которыми он может столкнуться в интернете, пишет MK.RU.

Для обеспечения безопасности ребенка в интернете необходимо совместно с ним определить правила использования электронных устройств. Следует включить функции родительского контроля, предварительно разъяснив их цель. Также важно проводить просветительскую работу, обучая ребенка основам кибербезопасности: объяснять опасность перехода по сомнительным ссылкам и необходимость сохранения конфиденциальности личных данных.

«При подозрении на мошеннический звонок лучше сразу завершить разговор. Продолжать беседу бессмысленно — это лишь дает злоумышленнику возможность влиять на собеседника. Чем дольше длится диалог, тем выше риск утечки конфиденциальной информации», — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda.ru.