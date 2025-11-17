Украина выпустила почти 40 беспилотников по России за ночь
17 ноября 2025 в 09:10
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 36 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеская атака была отражена ночью. Основной удар приняли на себя приграничные регионы страны.
