Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в труднодоступной местности Красноярского края
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски семьи Усольцевых в Партизанском районе. Операция проводится по заявке правоохранительных органов, сообщает КГКУ «Спасатель».
«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — сообщается в telegram-канале учреждения. Повторные поисковые мероприятия проводятся силами профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края. Спасатели работают в труднодоступной местности с применением специального оборудования.
Ранее поисково-спасательные работы в отношении семьи Усольцевых были прекращены. Причиной приостановки поисков стали неблагоприятные погодные условия — обильный снегопад существенно затруднил работу спасателей.
Точные обстоятельства исчезновения семьи Усольцевых до сих пор неизвестны. В поход из поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья отправились 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собака — с тех пор о их местонахождении ничего не известно.
