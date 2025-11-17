Логотип РИА URA.RU
Над регионами России ПВО сбили почти 850 дронов

Российские ПВО уничтожили 848 украинских беспилотников за неделю
17 ноября 2025 в 08:18
Максимальное число беспилотников (216) было уничтожено российскими ПВО в ночь на пятницу, 14 ноября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские системы ПВО за последнюю неделю уничтожили 848 украинских беспилотников над территорией страны. Такие данные следуют из заявлений Минобороны России.

«Наибольшее количество дронов (216 единиц) было сбито в ночь на 14 ноября», — анализирует данные ТАСС. В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников противника. Воздушные атаки затронули регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, где системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.

За последнюю неделю российские системы ПВО уничтожили значительно больше беспилотников, чем неделей ранее. Для сравнения: в ночь на 26 октября было сбито 82 дрона, а за неделю до 17 ноября — уже 848 беспилотников. Воздушные атаки продолжают затрагивать разные регионы страны, включая Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.

