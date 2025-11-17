Над регионами России ПВО сбили почти 850 дронов
Максимальное число беспилотников (216) было уничтожено российскими ПВО в ночь на пятницу, 14 ноября
Российские системы ПВО за последнюю неделю уничтожили 848 украинских беспилотников над территорией страны. Такие данные следуют из заявлений Минобороны России.
«Наибольшее количество дронов (216 единиц) было сбито в ночь на 14 ноября», — анализирует данные ТАСС. В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников противника. Воздушные атаки затронули регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, где системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность.
За последнюю неделю российские системы ПВО уничтожили значительно больше беспилотников, чем неделей ранее. Для сравнения: в ночь на 26 октября было сбито 82 дрона, а за неделю до 17 ноября — уже 848 беспилотников. Воздушные атаки продолжают затрагивать разные регионы страны, включая Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.
