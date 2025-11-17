Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Пушилин объявил о ловушке, в которой оказались ВСУ в Димитрове

Пушилин: ВСУ пытаются вырываться из Димитрова
17 ноября 2025 в 11:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Пушилина, ВС РФ пресекают попытки украинских солдат вырваться из города

По словам Пушилина, ВС РФ пресекают попытки украинских солдат вырваться из города

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинская армия, оказавшись в ловушке в Димитрове (украинское название — Мирноград), пытается вырваться из города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Чуть сложнее ситуация в Димитрове. Потому что есть еще определенные, скажем так, тропы, которые пытается использовать противник, но эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ВС РФ начали проводить зачистку многоэтажной застройки в городе, чтобы отрезать украинской армии пути отхода.

Ранее стало известно, что российская армия смогла разделить группировку украинских военных в Красноармейске (украинское название Покровск) и Димитрове. Тем самым сообщение между городами для солдат ВСУ больше нет. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает 360.ru.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал