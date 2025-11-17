Житель Тулы пытался перевести криптовалюту на счета ВСУ
17 ноября 2025 в 11:48
Фото: © URA.RU
Житель Тульской области был взят под стражу. Он обвиняется в переводе средств в криптовалюте на счета Вооруженных сил Украины. Об инциденте сообщило ЦОС ФСБ. Детали следствия уточняются .
