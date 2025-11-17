ТЦ в Мытищах заволокло дымом из-за пожара
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров
Фото: Илья Московец © URA.RU
В подмосковных Мытищах произошел пожар. Возгорание зафиксировано на складе, расположенном на улице Красина.
«На складе в подмосковных Мытищах произошел пожар», — сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС. Пожар начался в складском помещении. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Пожар на складе с горюче-смазочными материалами локализован.
