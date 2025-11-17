Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

В Курской области найдено тело бойца ВСУ с «гримасой удивления»

17 ноября 2025 в 13:47
В Курской области до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курской области были обнаружены останки бойца ВСУ. Бесформенную массу венчала голова, отделенная от туловища с «гримасой удивления».

«Многие военнослужащие ВСУ сильно удивлялись, когда узнавали, что они отправляются в Курскую область. У некоторых удивленная гримаса сохранилась и по сей день», — пишет telegram-канал «Северный ветер», где было опубликовано фото.

На опубликованном снимке видны разрозненные фрагменты того, что некогда было телом военнослужащего. Массу, состоящую из лохмотьев и сгнившей плоти, венчала голова. Автор поста обратил внимание на «выражение лица», назвав его «гримасой удивления».

Несмотря на то что Вооруженные силы России полностью выбили ВСУ из курского приграничья, в регионе до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих. Ранее одно из тел было обнаружено в виде мумифицированных останков.

