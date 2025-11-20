Из тюменской квартиры, которую заполонили голуби, выселят жильца

В этой квартире ранее проводили санитарную обработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильца муниципальной квартиры в Тюмени на улице Воровского, 33 собираются выселить из-за антисанитарии, которую он допустил. Жилплощадь облюбовали стая голубей и тараканы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Департаментом имущественных отношений Администрации города Тюмени подано исковое заявление о возложении обязанности на нанимателя предоставить доступ в жилое помещение и привести его в надлежащее санитарное состояние. Также специалисты ДИО направили требование нанимателю об освобождении жилого помещения и расторжении договора социального найма до 04.12.2025», — пояснили в мэрии.

Ранее в социальных сетях города распространялась информация от собственников соседних квартир с жалобами на антисанитарию и вонь, исходящих от помещения. Также местные запечатлели на видео стаю голубей, обосновавшихся здесь.

В управляющей компании URA.RU сообщили, что они уже в курсе проблемы. В УК добавили, что это жилье — муниципальное. Не так давно здесь уже проводилась санитарная обработка, однако результата она не дала.

Судебное разбирательство по делу жильца состоится через неделю. Его обяжут предоставить доступ специалистов в помещение, а также провести внутри санитарную обработку.