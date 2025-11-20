Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Ежедневно кормят «завтраками»»: тюменцы месяцами не могут вернуть деньги за мебель

Тюменцы несколько месяцев не могут вернуть деньги за мебель
20 ноября 2025 в 11:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцы заказывали диваны

Тюменцы заказывали диваны

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жители Тюмени не могут вернуть деньги за мебель, которую им не привозят несколько месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из пострадавших.

«Мебель была заказана в начале августа, сразу и полностью оплачена (46 000 рублей). Срок изготовления и доставки — две недели. Но по истечении срока доставка осуществлена не была, также не было никакой обратной связи, то есть мне пришлось самой звонить и выяснять», — рассказала тюменка Вера Насибулина.

Магазин располагался в Тюмени в ТЦ «Арбат» на улице Чаплина. Девушка дополняет, что сначала доставку перенесли на день по причине того, что не пришла машина. Так продолжалось несколько недель. Затем Вера Насибулина написала претензию об отказе от услуг и возврату денежных средств.

Продолжение после рекламы

«Претензию подписал продавец. В сентябре было переведено на карту 10 000. И на этом все. Дальше также „завтраки“ по поводу возврата. После 12 сентября был возврат еще 6 000 тысяч», — рассказывает тюменка.

Корреспондент агентства связался с хозяином мебельного магазина Аликом Фарзоевым. Он ответил, что пытается урегулировать вопрос с возвращением средств пострадавшим как можно скорее. По его словам, те покупатели, которым уже выплатили деньги, теперь уже пытаются судиться с ним за возмещение моральной компенсации. Предприниматель отметил, что из-за долгов был вынужден закрыть торговую точку в ТЦ «Арбат».

Агентству URA.RU известно о нескольких пострадавших. Часть из них на момент подготовки публикации сообщила, что уже получила готовую мебель.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал