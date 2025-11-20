«Ежедневно кормят «завтраками»»: тюменцы месяцами не могут вернуть деньги за мебель

Тюменцы заказывали диваны Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жители Тюмени не могут вернуть деньги за мебель, которую им не привозят несколько месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из пострадавших.

«Мебель была заказана в начале августа, сразу и полностью оплачена (46 000 рублей). Срок изготовления и доставки — две недели. Но по истечении срока доставка осуществлена не была, также не было никакой обратной связи, то есть мне пришлось самой звонить и выяснять», — рассказала тюменка Вера Насибулина.

Магазин располагался в Тюмени в ТЦ «Арбат» на улице Чаплина. Девушка дополняет, что сначала доставку перенесли на день по причине того, что не пришла машина. Так продолжалось несколько недель. Затем Вера Насибулина написала претензию об отказе от услуг и возврату денежных средств.

«Претензию подписал продавец. В сентябре было переведено на карту 10 000. И на этом все. Дальше также „завтраки“ по поводу возврата. После 12 сентября был возврат еще 6 000 тысяч», — рассказывает тюменка.

Корреспондент агентства связался с хозяином мебельного магазина Аликом Фарзоевым. Он ответил, что пытается урегулировать вопрос с возвращением средств пострадавшим как можно скорее. По его словам, те покупатели, которым уже выплатили деньги, теперь уже пытаются судиться с ним за возмещение моральной компенсации. Предприниматель отметил, что из-за долгов был вынужден закрыть торговую точку в ТЦ «Арбат».