В центре Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса

20 ноября 2025 в 12:00
В ДТП никто не пострадал

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Утром 20 ноября на улице Мориса Тореза в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

«Сегодня утром на улице Мориса Тореза произошло столкновение двух городских автобусов № 73 и № 17. Пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале мэрии Тюмени.

Там добавили, что причины, которые привели к ДТП, пока не установлены. Идет разбирательство.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале осени в Тюмени начинающий водитель автобуса допустил столкновение с легковым автомобилем и врезался в отбойник. В результате происшествия никто не пострадал.

