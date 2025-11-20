Логотип РИА URA.RU
В Тюмени температура будет чуть ниже нуля

20 ноября 2025 в 06:14
Ветер западный со скоростью 4 м/с

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 20 ноября температура воздуха составит -1 градус. Погода будет малооблачной, без дождей, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 20 ноября температура наружного воздуха составит от 0 до -2 градусов. Утро: туман, облачно, без существенных осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: малооблачно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 75%.

Актировки в Тюмени

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

