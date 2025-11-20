Свердловские зоозащитники нашли причину вспышки чумы в тюменском приюте для животных

Зоозащитники связывают распространение чумы в регионах с деятельностью свердловского подрядчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловского общественного зооконтроля заявили, что причиной вспышки чумы в тюменском муниципальном приюте для животных «Леспаркхоз» стала недобросовестная деятельность свердловской компании ПКС Камышлова. По мнению зоозащитников, подрядчик, отлавливающий животных в Тюменской области, не соблюдает санитарные нормы и требования. Информация об этом появилась на странице организации во «ВКонтакте».

«В приюте „Леспаркхоз“ с 17 ноября объявлен 30-дневный карантин по чуме плотоядных. Отлов Камышлова уже давно запустил свои ресурсы в Тюменскую область. Думаете, совпадение, что в двух приютах, в одни и те же даты, в разных регионах, но с работой одного и того же недобросовестного подрядчика, отловленные собаки подвергнуты инфекционному заболеванию и риску болезни? Мы так не считаем!» — сообщили зоозащитники.

По их словам, в прошлом году от деятельности подрядчика страдали животные в двух регионах — Свердловской и Курганской, в 2025 году список пополнился и Тюменской областью. URA.RU связалось с директором подрядной организации Денисом Неустроевым. Он подтвердил, что компания действительно оказывает услуги по отлову собак в Тюменской области, однако подробно комментировать ситуацию по вспышке чумы в тюменском приюте отказался.

Общественники также утверждают, что ветеринарные службы трех регионов не обеспечивают обязательную вакцинацию животных от всех заболеваний, кроме бешенства. «Надзорные органы в сфере ветеринарии, в рамках исполнения требований федеральных законов 498-ФЗ и Закона о ветеринарии, должны обеспечить проведение вакцинации не только против бешенства, но и других инфекционных заболеваний, опасных для самих животных», — сообщили зоозащитники корреспонденту URA.RU.

В качестве доказательства активисты предоставили информацию о закупках вакцины «Мультикан 6» (предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза у собак) для МКУ «Леспаркхоз». Она приобреталась организацией только в 2022 году (всего 180 доз). В 2024-2025 годах закупок не производилось вовсе. URA.RU не удалось оперативно получить комментарий тюменского приюта. Редакция направила официальный запрос, ответ на момент публикации не поступал.