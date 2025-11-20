ИИ поможет врачам лечить тюменцев
ИИ проводит анализ и советует, как лучше лечить пациентов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области помощь в принятии решений по схеме лечения врачам оказывает искусственный интеллект: специальная система анализирует данные пациентов и выносит свой вердикт. Технология используется несколько лет. Как следует из информации на сайте госзакупок, в 2026 году эта практика продолжится.
«Оказание услуг по сопровождению медицинского изделия с технологией искусственного интеллекта „Система для поддержки принятия врачебных решений „Webiomed“. Программное обеспечение получает обезличенные данные медзаписей, анализирует сведения об анамнезе и заболеваниях, и выявляет факторы риска возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания и их осложнений“, — говорится в документации.
По итогу ИИ помогает врачам принять решения о дальнейшем лечении пациента и дает советы по тактике обследования. Стоимость обслуживания системы оценивается в шесть миллионов рублей за 10 месяцев.
Как рассказал URA.RU замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, Webiomed в регионе применяется с 2023 года. «Система поддержки принятия врачебных решений применяется в целях анализа данных электронных медицинских карт и оценки рисков развития заболеваний населения Тюменской области. Размещенная закупка предусматривает услуги технического сопровождения данной информационной системы для обеспечения ее бесперебойного функционирования», — отметил чиновник.
