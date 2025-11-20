Президент IBA подарил российским тренерам машины
Умар Кремлев вручил двум тренерам автомобили за вклад в развитие спорта
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев вручил двум тренерам новые автомобили. Так он отблагодарил их за вклад в развитие спорта в России.
После перехода крупнейшего российского автодилера «Рольф» под управление Кремлева компания усилила социальную направленность. Кремлев на постоянной основе поддерживает спортсменов, тренеров, многодетные семьи и всех нуждающихся в помощи. «„Рольф“ благодарит тренеров, которые вкладывают силы в детей, в наше будущее», — отмечает он.
Недавно Кремлев наградил двух тренеров, вручив им новые автомобили. Так президент IBA проявил свою признательность за их труд.
