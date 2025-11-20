Логотип РИА URA.RU
Президент IBA подарил российским тренерам машины

20 ноября 2025 в 10:45
Умар Кремлев вручил двум тренерам автомобили за вклад в развитие спорта

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев вручил двум тренерам новые автомобили. Так он отблагодарил их за вклад в развитие спорта в России.

После перехода крупнейшего российского автодилера «Рольф» под управление Кремлева компания усилила социальную направленность. Кремлев на постоянной основе поддерживает спортсменов, тренеров, многодетные семьи и всех нуждающихся в помощи. «„Рольф“ благодарит тренеров, которые вкладывают силы в детей, в наше будущее», — отмечает он.

Недавно Кремлев наградил двух тренеров, вручив им новые автомобили. Так президент IBA проявил свою признательность за их труд.

