Врачи раскрыли секрет, который решит главную проблему при похудении

В Тюмени появилась инновационная медицинская программа для похудения. Она позволяет бороться с главной причиной возникновения лишнего веса и невозможностью его сбросить — гормонально-метаболическим сбоем. «Система стройности», разработанная специалистами Филатовской клиники — это полноценная терапия, основанная на действии агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). О том, как новый метод помогает сбросить от 5% до 15% от массы тела всего за пять месяцев — в материале URA.RU.

С чем связана невозможность похудеть

Как рассказали URA.RU в Филатовской клинике, сотни пациентов ежегодно сталкиваются с одной и той же проблемой — невозможностью сбросить лишний вес. Причем это не связано с мотивацией: многие россияне ответственно подходят к диете и могут держать себя в руках, но существенного результата все равно не видят. Из-за этого человек входит в замкнутый круг «диета — срыв — отчаяние».

Главная причина такого порочного цикла — биология. По словам специалистов, в 85% случаев невозможность похудеть связана с гормонально-метаболическим сбоем, который проявляется в том, что организм, следуя неверным командам, упорно запасает жир и игнорирует все усилия человека.

«Организм — сложная система управления, где главными дирижерами являются гормоны. Ключевой сбой, мешающий похудеть — состояние под названием инсулинорезистентность и нарушение выработки естественных гормонов сытости. Препараты группы аГПП-1 — это не БАДы, а серьезные лекарственные средства, которые в сочетании с коррекцией питания и физическими нагрузками помогают эффективно сбросить лишний вес. Препараты притупляют естественные сигналы чувства голода и стимулируют выработку инсулина. Однако их применение без предварительной тщательной диагностики — это риск для здоровья», — пояснили врачи Филатовской клиники.

Что входит в программу похудения за пять месяцев

Программа «Система стройности» была создана специалистами Филатовской клиники для того, чтобы предоставить пациентам готовый и абсолютно прозрачный маршрут похудения. Врачи подчеркивают, что человек не просто «покупает уколы», а инвестирует в комплексный медицинский протокол с измеримым результатом.

В первую неделю специалисты проводят глубокое обследование пациента, закладывая фундамент успеха в похудении. Полный лабораторный чекап включает в себя анализы на гормоны щитовидной железы, оценку инсулинорезистентности, развернутую биохимию крови и УЗИ щитовидной железы. Кроме того, пациент пройдет денситометрию Total Body — сканирование состава тела, которое с математической точностью покажет объемы жира и мышц в организме. После всех процедур и обследований назначается консультация врача-эндокринолога. На основе полученных данных он назначит безопасную стартовую дозу терапии.

На второй месяц пациента ждет контроль и коррекция лечения. Человек повторно сдает общий анализ крови и биохимию, чтобы проверить, как организм реагирует на лечение. Затем — еще одна консультация врача для коррекции дозы препаратов.

Финальная фаза программы «Система стройности» приходится на пятый месяц. Специалисты Филатовской клиники проводят итоговое обследование с повторной денситометрией. На завершающем этапе пациент сможет оценить, сколько килограммов жира ушло, а также получить персональные рекомендации по питанию и образу жизни для закрепления результата.

«Наша программа подойдет людям с ожирением, индекс массы тела которых превышает 30 кг/м². Также „Система стройности“ поможет при избыточной массе тела с наличием у человека сопутствующих проблем: повышенный сахар, артериальное давление, холестерин», — пояснили врачи Филатовской клиники.

