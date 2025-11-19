Поезд из Тюмени в Санкт-Петербург задерживается из-за сбоя на перегоне
Изменения в графике движения затронули 10 пассажирских поездов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Поезд №73 движением Тюмень — Санкт-Петербург задерживается в пути из-за организации движения измененным маршрутом на перегоне Шамары-Кордон. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем telegram-канале.
«Движение поездов на перегоне Шамары-Кордон организованно измененным маршрутом. №73 Тюмень — Санкт-Петербург», — пишут в посте.
Изменения в графике движения затронули десять пассажирских поездов, следующих в разных направлениях. Состав из Тюмени, как и другие задержанные поезда, следует в объезд через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим выходом на основной маршрут. В компании заверяют, что в вагонах поддерживается комфортная температура, а бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на семь часов задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут. Плановое время вылета — 08:00. Расчетное время — 15:00.
