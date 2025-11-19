Поезд из Тюмени в Санкт-Петербург задерживается из-за сбоя на перегоне

Изменения в графике движения затронули десять пассажирских поездов, следующих в разных направлениях. Состав из Тюмени, как и другие задержанные поезда, следует в объезд через станции Чусовская и Нижний Тагил с последующим выходом на основной маршрут. В компании заверяют, что в вагонах поддерживается комфортная температура, а бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь.