Пермское предприятие начало производить сверхчистые соли для медицины и промышленности

Для производства специализированных солей УЗПМ использует собственное сырье с подземного месторождения Фото: предоставлено УЗПМ

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) на международной выставке «Химия 2025» анонсировал начало производства нового продукта — высокочистого хлорида натрия. В линейку солей компании вошли специализированные продукты для пищевой, фармацевтической и химической промышленности, а также для сферы ЖКХ, сообщили URA.RU представители компании.

«Производство специализированных солей — логичный этап развития предприятия. Накопленный опыт работы с хлоридами и наличие собственной сырьевой базы позволили освоить выпуск продукции для смежных отраслей. Если противогололедные материалы востребованы преимущественно в зимний период, то высокочистые соли обеспечивают круглогодичные поставки. Это дополнение к основному ассортименту», — отметил гендиректор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Для производства специализированных солей УЗПМ использует собственную сырьевую базу — подземное месторождение минеральных солей. Научный центр предприятия разработал технологию глубокой очистки сырья совместно с профильными институтами. Это позволило наладить выпуск сразу нескольких продуктов: хлорида натрия «Экстра» для пищевой и фармацевтической промышленности, таблетированной соли для систем водоподготовки и особо чистой соли для электролизных процессов.

Содержание основного вещества в соли «Экста» составляет не менее 99,7%. Однородная гранулометрия и минимальное содержание примесей обеспечивают стабильность технологических процессов на предприятиях-потребителях.

Таблетированная соль разработана для автоматических систем водоподготовки и умягчения воды. Прессованные таблетки растворяются с постоянной скоростью, не образуют пыли и сохраняют форму при длительном хранении. Хлорид натрия для электролиза — особо чистая соль, созданная с учетом строгих требований современных электролизеров. Продукт производится методом вакуумного выпаривания природных рассолов, что обеспечивает чистоту, необходимую для получения хлора и каустической соды на химических предприятиях.