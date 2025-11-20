Логотип РИА URA.RU
Полпред Жога обратился к участникам форума «Малая Родина — сила России» в Тюмени

В Тюмени проходят региональные дни форума «Малая Родина — сила России»
20 ноября 2025 в 11:25
Артем Жога поприветствовал участников региональных дней форума «Малая Родина — сила России»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога записал видеообращение к участникам форума «Малая Родина — сила России», работа которого началась в Тюмени 20 ноября. Об этом сообщает telegram-канал УрФО_ИНФО.

«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога направил приветствие участникам. Он отметил, что это постоянная площадка для диалога, которая подтверждает свою востребованность и практическую полезность», — сообщается в telegram-канале.

Артем Жога подчеркнул значимость форума как площадки для диалога и обмена опытом. На сегодняшний день в УрФО насчитывается 306 муниципальных образований различных уровней. Центральная тема дискуссий съезда — «Урбанистика и архитектура: создавая будущее».  

Ранее агентство писало о том, что участникам форума в Тюмени планируют показать новые жилые массивы и общественные пространства города. В программе также предусмотрены лекции и встречи с ведущими экспертами. 

