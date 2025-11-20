В Тюмени пьяный водитель Kia вылетел на встречку и попал в ДТП
Авария произошла вечером 19 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени в микрорайоне Верхний Бор пьяный водитель на автомобиле Kia вылетел на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП. Авария произошла вечером 19 ноября, сообщили местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Лобовое на Верхнем Бору. Вылетел на Kia, на встречке, пьяный», — пишут очевидцы. Пострадавшую девушку, находившуюся в другом автомобиле, госпитализировали.
После столкновения водителя Kia зажало в салоне, и другим автомобилистам пришлось помогать ему выбраться. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается в посте, ищутся свидетели инцидента.
Ранее URA.RU писало, что в селе Аромашево (Тюменская область) 16 ноября на улице Луговой произошло ДТП. Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и загорелся, один человек получил травмы.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!