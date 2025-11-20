Задержки и отмены рейсов в России 20 ноября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются сейчас Фото: Даниил Глухов © URA.RU

На рынке авиаперевозок в России в настоящее время сложилась непростая ситуация. По данным на 20 ноября 2025 года, продолжается корректировка расписания рейсов — как внутренних, так и международных. Наблюдаются переносы и изменения в графике полетов. Эксперты призывают пассажиров сохранять спокойствие и своевременно отслеживать обновления в расписании рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 20 ноября

В ночь с 19 на 20 ноября 2025 года в аэропортах Пензы и Ульяновска временно приостановили прием и отправку воздушных судов. По состоянию на 08:30 мск ограничения в авиагаванях сняты. Информацию об этом предоставил Артем Кореняко, представитель Росавиации в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 2 вылета в Шарм-эль-Шейх и Тегеран. Отменен рейа в Нижнекамск. Задержка при посадке ожидается у 16 рейсов. Среди направлений — Омск, Астрахань, Красноярск, Якутск, Салехард, Владивосток, Ижевск, Магас, Хабаровск, Нячанг.

В Домодедово задержано 3 рейса в Калининградл и Шарджу. Прилетят с опозданием 10 рейсов. Среди направлений — Абакан, Горно-Алтайск, Иркутск, Чита, Благовещенск. Отмен не обнаружено.

Во Внуково задержано 5 вылетов в Ереван, Ямбург, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Минеральные Воды, Абу-Даби. С опозданием прилетит 13 самолетов из Хургады, Ташкента, Уфы, Красноярска, Термеза, Когалыма и Антальи. Отменены рейс из Тамбова и Еревана.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 6 рейсов в Дубай, Москву, Котлас, Ереван, Тамбов, Казань. Отменены рейс в Худжанд. С опозданием прилетит 9 самолетов из Еревана, Котласа, Вологда, Читы, Томска, Сочи, Калининграда, Москвы и Ташкента.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова вылет задержан 1 рейс в Тель-Авив. На прилет задержан 4 рейса из Дубая, Антальи, Екатеринбурга, Тель-Авива.

