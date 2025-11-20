Мальчик ушел из дома и не вернулся 19 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени второй день не могут найти 12-летнего Данила Минибаева, который 19 ноября вышел из дома в СНТ «Корабельщик» и не вернулся. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти подростка! Минибаев Данил, 12 лет. СНТ „Корабельщик“, Тюмень. Днем 19 ноября 2025 года вышел из дома и не вернулся», — указано в публикации поисковиков.

В момент исчезновения ребенок был одет в красную куртку, черную кофту с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки с белой подошвой. Рост мальчика 146 см, волосы темно-русые, глаза голубые, телосложение нормальное.

Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефону 8 (800) 700-54-52. Или обратившись в полицию по номерам 02 и 112.

