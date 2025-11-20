Пожилой тюменец во время пьянки напал с ножом на собственного внука

В суде тюменец заявил, что не планировал убивать внука Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Упоровском районе (Тюменская область) суд вынес приговор пожилому мужчине, который во время застолья дважды ударил ножом собственного внука. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона. За это преступление он получил два года лишения свободы условно.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и в суде показал, что действительно распивал спиртное у себя дома со своим внуком, в ходе чего у них возник конфликт. В результате конфликта он взял со стола кухонный нож и ударил стоящего рядом потерпевшего два раза в тело. Он умышленно не целился, ударил куда придется, убивать не хотел», — указано в публикации пресс-службы тюменских судов.

Там уточнили, что инцидент произошел поздним вечером 29 июля. После совместного употребления алкоголя с собственным внуком мужчина нанес последнему два ножевых ранения ножом в тело. Позже медики установили, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. Подсудимый полностью признал вину и получил два года лишения свободы условно.

