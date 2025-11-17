Президент утвердил обязательный целевой договор для медиков-бюджетников
17 ноября 2025 в 17:03
Президент подписал закон, предусматривающий, что медицинские работники из числа бюджетников должны оформить договор о целевом обучении в ординатуре еще до того, как пройдут итоговую аттестацию. Информация содержится в официальном документе.
