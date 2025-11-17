«Росатом» поставил ключевое оборудование для реактора во Франции
Красильников (слева) заявил, что для разработки реактора использовались передовые инновационные решения
Фото: telegram-канал Росатома
Корпорация «Росатом» поставила ключевое оборудование для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). На стройплощадку во Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов, который предназначен для тестирования порт-плагов — ключевых элементов для диагностики реактора, сообщили в пресс-службе компании.
«На стройплощадку на юге Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов. Он предназначен для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки», — говорится в заявлении.
Директор «Проектного центра ИТЭР» в РФ Анатолий Красильников отметил, что разрабатываемый испытательный стенд является одной из самых сложных и наукоемких систем в сфере ответственности проекта. Он добавил, что для его разработки и изготовления ключевым поставщикам России пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. По его словам, факто того, что именно России было поручено изготовить все четыре установки, говорит об ее технологическом лидерстве.
Руководитель проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди также высоко оценил вклад России. Он отметил, что поставка стенда — яркий пример высокого уровня промышленных возможностей нашей страны. Орланди подчеркнул, что проект был завершен в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета.
В честь прибытия оборудования в Организации ИТЭР состоялась торжественная церемония. Впереди — важный этап испытаний. Внутри стендов будут воссозданы условия, максимально приближенные к тем, которые будут в работающем реакторе. Успех этого этапа позволит продвинуться ближе к цели — получению практически неисчерпаемого и экологически чистого источника энергии. Координирование поставки осуществил «Проектный центр ИТЭР» — частное учреждение госкорпорации «Росатом».
