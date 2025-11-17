Созданная в РФ ассоциация по фактчекингу подтвердила международную эффективность
В Совете Федерации состоялся круглый стол, посвященный информационной агрессии Запада против России
Созданная в России Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) подтвердила свою эффективность в борьбе с глобальной дезинформацией. Об этом заявил вице-президент ассоциации Даниил Бисслингер.
«Узловой структурой в этом плане уже является Международная ассоциация по фактчекингу, которая подтвердила свою эффективность в качестве фактора укрепления когнитивного иммунитета международного сообщества», — заявил Бисслингер на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию информационной агрессии Запада. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.
Он также подчеркнул, что России необходимо не только реагировать на фейки, но и создать систему международного сотрудничества в этой сфере с обучением пользователей и экспертов и механизмами независимой проверки информации. По его словам, масштаб проблемы дезинформации угрожает стабильности целых государств, и ни одна страна не способна справиться с этим вызовом в одиночку.
Эксперт GFCN Тимофей Ви, в свою очередь, указал на три ключевых элемента стратегии информационной борьбы Запада. По его словам, для распространения сообщений западные страны используют самые разные форматы, для координации действий — централизованное управление, а для обеспечения стабильности системы — разнообразные источники финансирования.
17 ноября в комитете Совета Федерации по международным делам прошел круглый стол на тему противодействия информационной агрессии Запада против России. В мероприятии участвовали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, Даниил Бисслингер и Тимофей Ви.
Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network) была создана в 2025 году АНО «Диалог Регионы», ТАСС и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией на глобальном уровне. Сейчас в GFCN входят более 105 экспертов из 50 стран.
