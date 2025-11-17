В Белгородской области после падения БПЛА произошло возгорание на крыше ТЦ
17 ноября 2025 в 22:54
Фото: © URA.RU
В городе Короча после падения БПЛА произошло возгорание на крыше ТЦ "Вокзальный". В настоящее время сотрудники пожарной службы занимаются ликвидацией огня. Также установлено, что в четырех квартирах многоквартирного дома пострадали оконные конструкции. Помимо этого, в Короче, а также в селах Погореловка и Подкопаевка наблюдается частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
