Мерц заявил, что прежний миропорядок подошел к концу

Мерц: новый мировой порядок возможен только вместе с Европой Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что привычный мировой порядок фактически завершился. Такое мнение он высказал на экономической конференции Süddeutsche Zeitung.

«Порядок, который на Западе существовал 80 лет, а на Востоке — 35 лет, в эти недели и месяцы приходит к своему концу», — заявил Мерц. Его слова передает ТАСС. Канцлер Германии отметил, что формирование нового мироустройства возможно только в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Канцлер также перечислил основные вызовы для Германии. Среди них — конфликт на Украине, отношения с Китаем и торговые споры с США. Отдельно Мерц указал на «глубокий раскол в Атлантике», который ставит под сомнение привычные основы трансатлантических отношений последних десятилетий.

Продолжение после рекламы