Гусев стал главным тренером московского «Динамо»
17 ноября 2025 в 22:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ролан Гусев приступил к исполнению обязанностей главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
