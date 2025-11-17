Московское «Динамо» объявило о назначении главного тренера

Гусев работал был тренером команды ЦСКА Фото: Илья Московец © URA.RU

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом 17 ноября 2025 года сообщает пресс-служба клуба.

«Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба „Динамо“. Ролан Александрович является воспитанником „Динамо“ (161 матч и 28 голов за основу бело-голубых), заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА», — говорится в сообщении.

Назначение связано с уходом с поста главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. «Динамо» уже имело опыт сотрудничества с Гусевым в качестве исполняющего обязанности главного тренера в конце прошлого сезона, когда после отставки Марцела Лички команда под его руководством одержала три победы и потерпела одно поражение в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ).

